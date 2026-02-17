  2. রাজনীতি

শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট নেবেন না বিএনপির এমপিরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট নেবেন না বিএনপির এমপিরা
জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম সভা/ছবি: সংগৃহীত

সংসদীয় দলের প্রথম সভায় গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের কোনো সংসদ সদস্য (এমপি) শুল্কমুক্ত গাড়ি কেনার সুবিধা নেবেন না এবং সরকারি কোনো প্লটও গ্রহণ করবেন না।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) নবনির্বাচিত এমপিদের শপথের পর জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদীয় দলের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, সংসদীয় দলের প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিএনপির এমপিদের কেউ শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারিভাবে কোনো প্লট নেবেন না।

কেএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।