ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের দাবি জামায়াত আমিরের

ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের দাবি জামায়াত আমিরের
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।
বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বনানী সামরিক কবরস্থানে পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নিহত সেনা সদস্যদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই দাবি জানান।
শফিকুর রহমান বলেন, ওসমান হাদি দেশের পক্ষে এক শক্ত কণ্ঠস্বর ছিলেন। তিনি আধিপত্যবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাকে পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে এ হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রহস্য এখনো জাতির সামনে উন্মোচিত হয়নি। সরকারকে ওই রহস্য উন্মোচন ও অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
এমএমএ/একিউএফ