  রাজনীতি

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে বিএনপি নেতাকর্মীদের শ্রদ্ধা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ২৬ মার্চ ২০২৬
মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির অনেক নেতাকর্মী এই শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু, সদস্যসচিব তানভীর আহমেদ রবিন, ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্যসচিব মোস্তফা জামান, ফরহাদ হোসেন, আকতার হোসেন, আ ন ম সাইফুল ইসলাম, মোস্তফিজুর রহমান সেগুন ও হারুন উন রশিদসহ দুই মহানগরের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতাকর্মীরা।

কেএইচ/এমআইএইচএস

