  আন্তর্জাতিক

ইরানে ‘মার্কিন-জায়নিস্ট’ সংশ্লিষ্ট ৩৯ গুপ্তচর আটক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ২৬ মার্চ ২০২৬
ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

ইরানের গোয়েন্দা সংস্থার এক অভিযানে কথিত ‘মার্কিন-জায়নিস্ট’ সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কের ৩৯ জনকে আটক করার দাবি করা হয়েছে। তেহরান প্রদেশে পরিচালিত আগাম অভিযানে এসব ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইরানের মিনিস্ট্রি অব ইন্টিলিজেন্স।

সংস্থাটি দাবি করেছে, আটক ৩৯ জনের মধ্যে ২৭ জন দুটি ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’র সদস্য। এছাড়া একজন সন্দেহভাজন সিস্তান ও বালুচিস্তান প্রদেশে অস্ত্র ব্যবহার করে একটি অপারেশনাল সেল গঠনের চেষ্টা করছিলেন।

বিপুল অস্ত্র ও বিস্ফোরক জব্দের দাবি

গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যমতে, অভিযানে ৪৯টি আইইডি, দুটি কালাশনিকভ রাইফেল, ১৬টি হ্যান্ডগান, ৫০টি ম্যাগাজিন এবং ১,৫০০-এর বেশি গুলি জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া টেজার, টিয়ার গ্যাস, মলোটভ ককটেল এবং বোমা তৈরির বিপুল উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সাতটি স্টারলিংক ডিভাইসও জব্দ করা হয়েছে জানানো হয়েছে।

‘অনলাইন অপারেশন’ ও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ

বিবৃতিতে বলা হয়, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে ‘জায়নিস্ট ভাড়াটে’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা অনলাইনে প্রচারণা চালিয়ে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছিল।

এছাড়া কিছু সন্দেহভাজন নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান ও মোতায়েন সংক্রান্ত তথ্য বিদেশি নেটওয়ার্কে সরবরাহ করছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

‘ইরান ইন্টারন্যাশনাল’ নিয়ে অভিযোগ

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, ‘ইরান ইন্টারন্যাশনাল’ নামের একটি লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এসব নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। তেহরান এই চ্যানেলটিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং অভিযোগ করেছে, এটি ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে ইসরায়েলকে সহায়তা করছে।

সূত্র:তাসনিম নিউজ এজেন্সি

কেএম

