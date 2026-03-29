৫ সিটি করপোরেশনে এনসিপির হয়ে মেয়র পদে লড়বেন যারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৮ পিএম, ২৯ মার্চ ২০২৬
ঢাকা দক্ষিণে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, ঢাকা উত্তরে আরিফুল ইসলাম আদিব, রাজশাহীতে মোবাশ্বের আলী, সিলেটে আবদুর রহমান আফজাল ও কুমিল্লায় তরিকুল ইসলাম এনসিপির হয়ে মেয়র পদে লড়বেন (উপর থেকে বাঁমে পর্যায়ক্রমে)

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ দেশের পাঁচটি সিটি করপোরেশনে মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রোববার (২৯ মার্চ) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রার্থীর ঘোষণা করা হয়।

ঘোষণা অনুযায়ী, ঢাকা দক্ষিণে সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) মেয়র পদে এনসিপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন দলটির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও ঢাকা উত্তরে (ডিএনসিসি) লড়বেন দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তর এনসিপির আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব।

এছাড়া রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে (রাসিক) মোবাশ্বের আলী, সিলেট সিটি করপোরেশনে (সিসিক) আবদুর রহমান আফজাল ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশনে (কুসিক) তরিকুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে নির্বাচিত সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করে সবকিছু দলীয়করণ করছে।

দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘জনগণের সেবা নয়, স্থানীয় সরকার দখলের খেলায় নেমেছে বিএনপি।’

সংবাদ সম্মেলনে আগামী ছয় মাসের মধ্যে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ পাঁচ দফা দাবি জানান আখতার হোসেন। দাবিগুলো হলো-

উপজেলা পর্যায়ে দলীয় লোকদের নিয়োগ দেওয়া যাবে না, যাদের প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিএনপি তাদের আর মনোনয়ন দিতে পারবে না এবং দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করা যাবে না, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।

