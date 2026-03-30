দ্বিতীয় ম্যাচেও রানবন্যা, ২২০ টপকে কেকেআরকে হারালো মুম্বাই

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৮ এএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেলটন

আইপিএলের শুরুতেই এবার বোলারদের জন্য অশনি সঙ্কেত। প্রথম ম্যাচের মত দ্বিতীয় ম্যাচেও রানবন্যা হলো। এবার আরও বেশি। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচটি হলো মোট ৪৪৪ রানের। যেখানে ৫ বল হাতে রেখে কেকেআরকে ৬ উইকেটে হারায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় আইপিএলের অন্যতম সফল এই দুই দল। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২০ রান সংগ্রহ করে কলকাতা। জবাব দিতে নেমে রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেলটনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে ১৯.১ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মুম্বাই।

টস জিতেছিলেন মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ঝড় তোলে কেকেআর। দুই ওপেনার আজিঙ্কা রাহানে ও ফিন অ্যালেন। ৬৯ রান করে বিচ্ছিন্ন হন তারা দু‘জন। ১৭ বলে ৩৭ রান করেন ফিন অ্যালেন।

আজিঙ্কা রাহানে করেন ৪০ বলে ৬৭ রান। শেষ দিকে ২৯ বলে ৫১ রান করেন অঙক্রিশ রঘুবংশি। ২১ বলে ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন রিঙ্কু সিং। মুম্বাইয়ের হয়ে শার্দুল ঠাকুর নেন ৩৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট।

জবাব দিতে নেমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের দুই ওপেনারই মূলত ম্যাচ বের করে নিয়ে আসেন। রায়ান রিকেলটন ও রোহিত শর্মা মিলে গড়ে তোলেন ১৪৮ রানের বিশাল জুটি। ৩৮ বলে ৭৮ রান করে আউট হন রোহিত। ৬টি করে চার ও ছক্কার মার মারেন তিনি। ৪৩ বলে ৮১ রান করেন রায়ান রিকেলটন। ৪টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৮টি ছক্কার মার মারেন এই প্রোটিয়া ব্যাটার।

শেষের দিকের ব্যাটারদের আর খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি জয় তুলে নিতে। সূর্যকুমার যাদব ৮ বলে ১৬, তিলক ভার্মা ১৪ বলে ২০, হার্দিক পান্ডিয়া ১১ বলে অপরাজিত ১৮ রান করে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন।

