যুদ্ধাক্রান্ত গাজার শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তায় বাংলাদেশিরা

আফছার হোসাইন
প্রকাশিত: ০৭:৪০ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
যুদ্ধাক্রান্ত গাজার শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা/ছবি- সংগৃহীত

দেশ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া অনুদানে গাজার যুদ্ধবিধ্বস্ত শিশুদের মাঝে খাবার ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। মিশরের আল-আজহার ও কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এই মানবিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

‘মাই ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন’ ও ‘এইচএমবিডি ফাউন্ডেশন’—নামের দুটি বাংলাদেশি মানবিক সংস্থার যৌথ ব্যবস্থাপনায় উত্তর গাজার শাইখ রেদোওয়ান এলাকায় তামারা নামের একটি হোম স্কুলের ১৫০ জন শিশুর মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দিচ্ছে এবং তার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সাইকো-থেরাপিউটিক কার্যক্রম ও কাউন্সেলিং সেবা দিচ্ছে।

বর্তমানে মিশর-গাজা সীমান্ত দিয়ে সরাসরি পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এর ফলে, গাজায় চরম খাদ্য ও পানির সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শিশুরা মারাত্মক দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে এসব তথ্য পাওয়ার পর, ‘মাই ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন’ ও ‘এইচএমবিডি ফাউন্ডেশন’ নামের মানবিক সংস্থা দুটি বাংলাদেশিদের দেওয়া অনুদানে দ্রুত ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, গাজার অভ্যন্তরীণ ‘সেন্ট্রাল কিচেন’ থেকেও প্রতি সপ্তাহে ৩০০-এর বেশি পরিবারকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, হাজার হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করা হয়েছে, যা প্রায় এক হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে।

এইচএমবিডি ফাউন্ডেশনের পরিচালক মো. হাফিজুল ইসলাম সাকিব বলেন, আমরা যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার গৃহহীনদের জন্য অস্থায়ী তাঁবু ও মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছি। তাছাড়াও গাজায় বসবাসরত যুদ্ধাহত ও অসুস্থদের জন্যও নানাবিধ সহায়তা চলছে। কায়রোর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ফিলিস্তিনি রোগীদের চিকিৎসা সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, মিশরে অবস্থানরত প্রায় ১০০–১৫০টি ফিলিস্তিনি পরিবারকে প্রতি ৩–৪ মাস অন্তর ফুডবক্স ও নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের পাশে থেকে আমরা আমাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবো।

