মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট
হজের সেঞ্চুরির পরও ১৯৪ রানে পিছিয়ে দিন পার উইন্ডিজের
প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ৫৭৫ রানের জবাবে বিনা ১১০ রান করে দারুণ শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় দিনশেষে কোনো উইকেটই পড়েনি উইন্ডিজের। তবে তৃতীয় দিন ৬ উইকেট তুলে নিয়েছে কিউই বোলাররা। দিনশেষে ১৯৪ রানে পিছিয়ে থাকা সফরকারীদের বোর্ডে রান ৩৮১।
তৃতীয় দিন সকালে বোর্ডে ১ রান যোগ হতেই ১১১ রানে ৪৫ রান করা জন ক্যাম্পবেল ফেরেন সাজঘরে জ্যাকব ডাফির বলে। ৬৩ রানে অন্য ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং বোল্ড হন ডাফির বলেই। ১৪০ রানে দুই উইকেট হারায় উইন্ডিজ।
লাঞ্চের পরপরই ভেঙে যায় কাভেম হজ ও টেভিন ইমলাচের ৬৬ রানের জুটি। ২ উইকেটে ২০৬ রান নিয়ে ক্যারিবিয়রা লাঞ্চে যায়। ফিরে এসে বোর্ডে কোনো রান যোগ হওয়ার আগেই ২৭ রান করা ইমলাচ পরিণত হন মাইকেল রায়ের শিকারে।
তিনে নামা কাভেম হজ আরও একটি জুটি গড়েন আলিক অ্যাথানেজের সঙ্গে ৬১ রানের। সেটি ভাঙেন আজাজ প্যাটেল অ্যাথানেজকে বোল্ড করে। ৪৫ রান করে তিনি সাজঘরে ফিরলে পতন হয় চতুর্থ উইকেটের।
প্রথম টেস্ট ড্র করার নায়ক জাস্টিন গ্রিভসও দারুণ শুরু করেন। প্রান্ত ধরে রাখা কাভেম হজকে সঙ্গ দিয়ে খেলেন ৪৩ রানের ইনিংস। কিন্তু জুটি থেমে যায় ৮১ রানে। পার্ট-টাইমার ড্যারিল মিচেল ফেরান তাকে দলীয় ৩৪৮ রানে।
সেঞ্চুরির একেবারে কাছাকাছি থাকা কাভেমকে অধিনায়ক রস্টন চেজ সঙ্গ দিতে পারেননি। গ্রিভস আউটের পর দলের বোর্ডে ৩ রান যোগ হতেই আজাজ প্যাটেলের বলে ২ রান করে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন তিনি। ৩৫১ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারায় সফরকারীরা।
এরপর আরকোনো উইকেট হারায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শতক তুলে নিয়েছেন কাভেম হজও। দিনশেষে আউট না হয়ে অপরাজিত আছেন তিনি ১০৯ রানে। ইনিংসটি সাজিয়েছেন ১৪ চারে।
তৃতীয় দিন শেষে ৬ উইকেটে ৩৮১ রান করে এখনও নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পিছিয়ে ১৯৪ রানে। স্বাগতিকদের হয়ে জোড়া উইকেট পেয়েছেন জ্যাকেবি ডাফি ও আজাজ প্যাটেল। ১টি করে পেয়েছেন রাই ও মিচেল।
আইএন