  2. বিনোদন

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে, হাসিনার ভয় এখনও সবার ভেতরে: নিপুণ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৩ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে, হাসিনার ভয় এখনও সবার ভেতরে: নিপুণ
আশফাক নিপুণ ও শেখ হাসিনা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে ঘিরে দেশজুড়ে ক্ষোভ ও উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র মন্তব্য করেছেন নির্মাতা আশফাক নিপুণ। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি পক্ষ পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা তৈরি করছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার মারা যান ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও ক্ষতির মুখে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছে, হাদির মৃত্যুকে ইস্যু বানিয়ে আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চলছে।

এই প্রেক্ষাপটে শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিস্ফোরক পোস্ট দেন ‘মহানগর’ খ্যাত নির্মাতা আশফাক নিপুণ। তিনি লেখেন, ‘সবকিছুই আসন্ন নির্বাচন বানচালের ধান্দা। কেউ প্রকাশ্যে নির্বাচন চায় না, কেউ মুখে চায় বললেও বাস্তবে চায় না, আবার কেউ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের কথা বললেও রাজধানীতেই মব সামলাতে ব্যর্থ।’

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ টেনে নিপুণ আরও লেখেন, হাসিনা দেশ ছাড়লেও তার নির্বাচনভীতি দেশ ছাড়েনি। সেই ভয় এখনো সবার অন্তরে বসে আছে এবং ভেতরে ভেতরে কাজ করছে।

আরও পড়ুন
হাদির আসনে প্রার্থী হচ্ছেন মেঘনা আলম
শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক ও প্রতিবাদ, সরব তারকারা

নির্মাতা হাদির আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি লেখেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচার অবশ্যই হতে হবে। তবে যে মানুষটি একটি নির্বাচন বাস্তবায়নের জন্য দিনের পর দিন কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটেছেন, ময়লা পানি গায়ে মেখে হাসিমুখে প্রচারণা চালিয়েছেন, অন্তত সেই ত্যাগের সম্মান রাখা উচিত।’

উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে রিকশায় থাকা অবস্থায় ওসমান হাদিকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তিনি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে, পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে এবং সর্বশেষ উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

যেভাবে অভিনেত্রী থেকে নির্মাতা হয়েছেন আফসানা মিমি

যেভাবে অভিনেত্রী থেকে নির্মাতা হয়েছেন আফসানা মিমি

ছায়ানটে হামলায় উদ্বিগ্ন অর্ণব

ছায়ানটে হামলায় উদ্বিগ্ন অর্ণব

হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে মল্লিকা শেরওয়াত

হোয়াইট হাউসের ক্রিসমাস ডিনারে মল্লিকা শেরওয়াত