মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল নাইট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০৭ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটিতে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল নাইট। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় লি কাদরি বলরুমে ১০০ এর বেশি দেশের শিক্ষার্থী অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর দাতুক ড. রোহানা বিন্তে ইউসুফ, খালিদ আবদুল্লাহ বিন আবু বকর, কুমারেশ কুমার এ/এল থাভানায়াগাম, ড. শায়লা ইসলামসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই আয়োজনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। সংগঠনের সভাপতি ও বিএসওএম-এর সহ-সভাপতি পিএইচডি গবেষক এস এম তোপাজল টিম বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

নাচ-গান, ফ্যাশন শো, নাটক ও ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, জিম্বাবুয়ে, চীন, ব্রুনাই, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সৌদি আরব, মিশর, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্য উপস্থাপন করেন।

এস এম তোপাজল বলেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের পরিবেশনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল দেশপ্রেম। বিদেশের মাটিতে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

প্রোগ্রামের সফল সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোমতাহা আলম রায়বা, বিএসওএম-এর মিডিয়া অ্যান্ড আইটি জয়েন্ট সেক্রেটারি শহিদুল ইসলাম পিন্টু, সাবরিনা আক্তার তৃপ্তি, শাকিল আহমেদ, অমিয়া আহনাফ, মোহাম্মাদ সাফওয়ানুল ইসলাম ও জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ।

পারফর্মারদের মধ্যে ছিলেন মোহলাঈল ফাগুন, নাইসা, নাজিফ, সারাহ সারওয়ার, তাসফিয়া মোস্তারী, মোহাম্মাদ আব্দুর রব, জুবায়ের সরকার, তাসফিয়া তাসনিম, জাবির আহমেদ, শ্রাবণ, ইফফাত তাইবা, নাখেল খান, সামসুন্নাহার মিশু, নাফিউ, তাহাসিন ও রাফিদ মাওলা প্রমুখ।

এই আয়োজনকে সফল করতে সহযোগিতা করেছে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন মালয়েশিয়া (বিএসওএম) টিম।

