কুয়েতে ‘মদপানে’ বাংলাদেশিসহ ১০ প্রবাসীর মৃত্যু

কুয়েতে ‘মদপানে’ বাংলাদেশিসহ ১০ প্রবাসীর মৃত্যু
কুয়েতের আহমাদি গভর্নরেটে বাংলাদেশসহ ১০ প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ পাওয়া গেছে। সুরতহাল রিপোর্টে ধারণ করা হচ্ছে, মদপানের কারণে এই মৃত্যু।
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম আরব টাইমসের প্রতিবেদনে এ কথা উল্লেখ করা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, জলিব আল শুয়ুখ এলাকার ৪ নম্বর ব্লক থেকে মদ কেনা হয়েছিল।
মারা যাওয়া ১০ প্রবাসীর মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশিও রয়েছেন। তাদের মধ্যে মোনায়েম মিয়ার পরিচয় পাওয়া গেছে। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায়। তিনি কুয়েতে ন্যাশনাল কোম্পানির শ্রমিক ছিলেন।
দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। কারণ নিহতরা সবাই ওই এলাকায় কর্মরত প্রবাসী ছিলেন।
সাদেক রিপন/জেডএইচ/