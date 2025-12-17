কালো তালিকাভুক্ত করে ১৬ বাংলাদেশি অভিবাসীকে মালয়েশিয়া থেকে ফেরত

কালো তালিকাভুক্ত করে ১৬ বাংলাদেশি অভিবাসীকে মালয়েশিয়া থেকে ফেরত
কালো তালিকাভুক্ত করে ১৬ বাংলাদেশি অভিবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। আটককেন্দ্র সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, চলতি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহজুড়ে জোহর রাজ্যের পাইনঅ্যাপল টাউন ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপো থেকে মোট ২৪৮ বন্দিকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ২১০, বাংলাদেশের ১৬, ভারতের ১২, কম্বোডিয়ার তিন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের দুজন করে এবং পাকিস্তান, ইয়েমেন ও চীনের একজন করে রয়েছেন।
প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (কেএলআইএ-১ ও কেএলআইএ-২), সেনাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পাসির গুদাং ফেরি টার্মিনাল ও স্টুলাং লাউট ফেরি টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশের বৈধ পাসপোর্ট ছিল। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দেশের দূতাবাস থেকে দেওয়া জরুরি ভ্রমণ নথি ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রত্যাবাসনের টিকিট ব্যয়ের অর্থায়ন করা হয়েছে বন্দিদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়, পরিবারের সহায়তা ও কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে। ফেরত পাঠানোর পর সবাইকে ইমিগ্রেশন বিভাগের ব্যবস্থায় কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা কোনো উদ্দেশ্যেই মালয়েশিয়ায় পুনরায় প্রবেশ করতে পারবেন না।
জোহর রাজ্য ইমিগ্রেশন বিভাগ জানায়, সাজা শেষ করা বন্দিদের মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থান রোধে পাইনঅ্যাপল টাউন ডিটেনশন ডিপোতে প্রত্যাবাসনই প্রধান কার্যক্রম হিসেবে নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে।
