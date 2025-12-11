কুয়ালালামপুরে রেস্তোরাঁয় অভিযান, ৮৬ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক আটক

কুয়ালালামপুরে রেস্তোরাঁয় অভিযান, ৮৬ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক আটক
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে ৮৬ বাংলাদেশিসহ ১০১ জন অভিবাসী শ্রমিককে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ।
বুকিত বিনতাং এলাকায় মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাত ১১টার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে পাঁচতলা ভবনের রেস্তোরাঁটি ঘিরে তল্লাশি চালানো হয়।
কুয়ালালামপুর ইমিগ্রেশন বিভাগের পরিচালক ওয়ান মোহাম্মদ সাওপি ওয়ান ইউসুফ জানান, রেস্তোরাঁয় বৈধ নথি ও অনুমতিপত্র ছাড়াই বিদেশি শ্রমিক কাজ করছেন, এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে ১১১ অভিবাসী ও ছয়জন স্থানীয় কর্মীর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। এর মধ্যে ১০১ জনকে আটক করা হয়। আটকদের মধ্যে ৮৬ জন বাংলাদেশি, ১২ জন সিরিয়ান এবং দুজন ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক। এছাড়া রেস্তোরাঁটির দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় ব্যবস্থাপককেও আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বয়স ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
ইমিগ্রেশন বিভাগ জানায়, কিছু বিদেশি কর্মীর কাছে অন্য খাতে কাজের অনুমতিপত্র থাকলেও তা রেস্তোরাঁয় চাকরির জন্য বৈধ ছিল না। তাদের মধ্যে কারও কারও কাছে নির্মাণ, দোকান, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, কারখানা, সোশ্যাল ভিজিট বা রেস্তোরাঁর পাস থাকলেও তা এই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজের অনুমোদন দেয় না।
পরে তাদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়। এছাড়া বিদেশি শ্রমিক বেআইনিভাবে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে রেস্তোরাঁর নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একিউএফ