ইতালিতে বনভোজনে গিয়ে পানিতে ডুবে বাংলাদেশি কিশোরের মৃত্যু

ইতালিতে বনভোজনে গিয়ে পানিতে ডুবে বাংলাদেশি কিশোরের মৃত্যু
ইতালিতে লেকের পানিতে ডুবে আব্দুস সামাদ নামে (১২) প্রবাসী বাংলাদেশি এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে দেশটির ত্রেনতিনো অঞ্চলে মোলভেনো লেকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই কিশোর পরিবারের সঙ্গে সেখানে বনভোজনে গিয়েছিল।
খবর পেয়ে ইতালি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা মুমূর্ষু অবস্থায় সামাদকে উদ্ধারের পর হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। নিহত কিশোর ইতালি প্রবাসী আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার শিবপুরের শম্ভুপুর এলাকার বাসিন্দা মৃত আব্দুল সাদেক মেম্বারের নাতি।
জানা গেছে, প্রায় ২০ বছর ধরে ইতালিতে বসবাস করছেন আবু বক্কর সিদ্দিক। বিয়ের পর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করছেন তিনি। তাদের সংসারে দুই ছেলে সন্তান রয়েছে। সামাদ ছিল বড় ছেলে। সে ইটালির ভেনিস শহরের একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। আবু বক্কর সিদ্দিক ভেনিসের এবিএম জাহাজ নির্মাণ কোম্পানির চেয়ারম্যান।
ইতালি প্রবাসী ও নিহত শিশুর প্রতিবেশী সজিব আল হুসাইন বলেন, আমরা ভেনিস শহর থেকে একাধিক পরিবার বনভোজনের জন্য মোলভেনো লেকের পাড় এলাকায় যাই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই যার যার মতো লেকের পানিতে গোসল করতে নামে। সামাদও পানিতে নেমেছিল। হঠাৎ শুনি তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে ভেবেছিলাম হারিয়ে গিয়েছে। পরে সন্দেহ হলে স্থানীয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। তারা লেকের পানি থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় সামাদকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
মরদেহ দেশে আনা হবে নাকি ইতালিতে দাফন করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান সজিব আল হুসাইন।
