চীনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

প্রবাস ডেস্ক
প্রবাস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চীনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

চীনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি ছিল, দেশের গৌরবময় ইতিহাস, গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং দলের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও সংহতি প্রকাশের মঞ্চ।

পহেলা সেপ্টেম্বর বিএনপির বৃহত্তর চীন শাখার উদ্যোগে গুয়াংজু ও শেনজেন শহরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চীন বিএনপির নেতা আসিফ হক রূপের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন চীন বিএনপির নেতা সাখাওয়াত হোসেন কানন।

চীনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দলের চীন শাখার নেতা শেখ মাহবুবুর রশীদ, ওয়ালী উল্লাহ, এস এম আল-আমিন, হাসমত আলী মৃধা জেমস, সালাউদ্দিন রিক্তা, মনোয়ার বায়েজীদ, মো. রোমান, জসিম উদ্দিন, খোরশেদ আলম অপু, মো. রাসেলসহ আরও অনেকে।

উপস্থিত নেতারা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় বিএনপির অবদান স্মরণ করেন এবং চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, তারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা নিয়েও মতবিনিময় করেন।

চীনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দেশটিতে বসবাসরত শতাধিকেরও বেশি বাংলাদেশি এবং বিএনপি'র ও এর অংঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

