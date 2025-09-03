নথি জালিয়াতি, মালয়েশিয়ায় ৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার

নথি জালিয়াতি, মালয়েশিয়ায় ৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার
পাসপোর্ট সংক্রান্ত জাল নথি সরবরাহের অভিযোগে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বিশেষ অভিযানে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বয়স ১৯ থেকে ৪১ বছরের মধ্যে। এরমধ্যে দুজনকে মূলহোতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে কুয়ালালামপুরের জালান জেলাওয়াত ও জালান রাজাক ম্যানশন এলাকায় পৃথক দুটি ভবনে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক জাকারিয়া শাবান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মীদের মেডিকেল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সংস্থার (এফওএমইএমএম) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশে জাল নথি সরবরাহকারী একটি আন্তর্জাতিক চক্রের সন্ধান পেয়েছে অভিবাসন বিভাগ। চক্রটি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকদের নথিপ্রতি ১৫০ থেকে ২৫০ রিঙ্গিতে জাল পাসপোর্ট পরিষেবা দিয়ে আসছিল।
অভিযানে বিভিন্ন দেশের জাল পাসপোর্ট ও পাসপোর্ট কভার, ১১টি মোবাইল ফোন, নগদ ২১০০ রিঙ্গিত, স্বচ্ছ আঠালো কাগজ, বিভিন্ন রঙের কালি, কাগজ কাটার যন্ত্র ও একটি পেরোডুয়া আরুজ গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গ্রেফতারদের মধ্যে তিনজন নির্মাণ খাতে অস্থায়ী কাজের ভিজিট পাস ধারণ করছিলেন, একজনের কাছে স্টুডেন্ট পাস আর অন্যজন সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন। মালিয়েশিয়ার অভিবাসন আইন ১৯৫৯/৬৩ এর ৫৬(১) ধারায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
দাতুক জাকারিয়া শাবান বলেন, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নথি জালিয়াতি বা আইনের ব্যত্যয়কারী যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে আইন প্রয়োগ অব্যাহত থাকবে।
