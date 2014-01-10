হাদি হত্যার প্রতিবাদে বেনাপোল টু বর্ডার লংমার্চ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যা, অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ব্যানারে ‘বেনাপোল টু বর্ডার’ লংমার্চ করেছেন এনসিপির নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার সময় লংমার্চটি বেনাপোল বাজার থেকে চেকপোস্ট বর্ডার পর্যন্ত যায়। বেনাপোল চেকপোস্টে যাওয়ার পর এনসিপির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।
এনসিপি নেতা মাস্টার আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আজকের ছাত্র-সমাজ দেশে ভারতের দাদাগিরি মানবে না। আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দিন। আমাদের দেশে দাদাগিরি করতে এলে আমরাও কোনোরকম ছাড় দেবো না।’
এসময় বক্তারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি পরিকল্পিত ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা অবিলম্বে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব রেজওয়ান হোসেন আকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাইযোদ্ধা মুশফিকুর রহমান সাকিব, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আব্দুল্লাহ আল গালিব, সাজেদুর রহমান শিপু, বেনাপোল পোর্ট থানার ছাত্রশিবিরের সভাপতি মেহেদী হাসান এসময় উপস্থিত ছিলেন।
মো. জামাল হোসেন/এসআর/এএসএম