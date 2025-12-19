অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
বৃষ্টিবিঘ্নিত সেমিফাইনালে ব্যাটিং ব্যর্থতায় বাংলাদেশের বোর্ডে মাত্র ১২১
বৃষ্টি বাধায় সেমিফাইনাল ম্যাচের দৈর্ঘ্য নেমে আসে ২৭ ওভারে। সেই ম্যাচে পাকিস্তান অনুর্ধ্ব-১৯ দলের বোলার আব্দুল সুবহানের ৪ উইকেটে মাত্র ১২১ রানে গুটিয়ে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুবাইয়ে বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান যুবাদের অধিনায়ক ফারহান ইউসুফ। তার সিদ্ধান্ত সঠিকই প্রমাণ করেছে বোলাররা। ৬ বোলারের পাঁচজনই পেয়েছেন উইকেটের দেখা।
শুরু থেকেই বাংলাদেশকে চেপে ধরে পাকিস্তানের বোলাররা। বোর্ডে ২৪ রান যোগ হতেই দুই ওপেনার রিফাত বেগ (৯) ও জাওয়াদ আবরার (১৪) ফেরত যান সাজঘরে।
অধিনায়ক আজিজুল হাকিম আউট হন তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ২০ রান করে দলীয় ৫৫ রানে। তিনিসহ কালাম সিদ্দিকি (৮) ও আব্দুল্লাহকেও (৫) ফেরান আব্দুল সুবহান। ৬৫ রানে ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
শেষদিকে সবুজকে ২ রানে ফিরিয়ে চতুর্থ উইকেটপূর্ণ করেন সুবহান। বাকি ব্যাটারদের মধ্যে শেখ পারভেজ জীবন ৯, ফরিদ হাসান ৭, সাদ ইসলাম ০ ও ইকবাল হোসেন ইমন অপরাজিত থাকেন ১ রানে। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করা সামিউন বশির আউট হন ৩৩ রানে।
সুবহানের ৪ উইকেট ছাড়া দুটি উইকেট পেয়েছেন হুজাইফা আহসান। সমান ১টি করে আলি রাজা, মোহাম্মদ সায়েম ও আহমেদ হুসেন।
আইএন