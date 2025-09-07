ড. মঈন উদ্দিন খন্দকার
শুধু তথ্য সংগ্রহই নয়, সমালোচনা গবেষণাকে উন্নীত করে
সম্প্রতি বাংলাদেশ অ্যাডভান্সড রিসার্চ ট্রেইনিং সেন্টার (বিআরটিসি) আয়োজিত উন্নত গবেষণা প্রশিক্ষণ কোর্স ‘কমপ্লিট রিসার্চ ট্রেনিং: ফ্রম জিরো টু পাবলিকেশন’ সম্পন্ন হয়েছে। এতে অনলাইনে যোগ দেন দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী ও গবেষক।
প্রশিক্ষণে মূল বক্তা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক প্রফেসর ড. মঈন উদ্দিন খন্দকার। তিনি বর্তমানে মালয়েশিয়ার সানওয়ে ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড রেডিয়েশন টেকনোলজিস বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। ড. খন্দকার বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো, Elsevier–Stanford তালিকাভুক্ত বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ গবেষকের একজন। এসকোপাস ইনডেক্সড জার্নালে তার ৭৫০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত ২০ হজার বারেরও বেশি উদ্ধৃত হয়েছে।
প্রশিক্ষণে তিনি অংশগ্রহণকারীদের শেখান কীভাবে গবেষণার সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে হয় এবং মানসম্পন্ন গবেষণার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। বিশেষ গুরুত্ব দেন লিটারেচার রিভিউতে। তার মতে, এটি শুধু তথ্যের সারসংক্ষেপ নয়; বরং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ, গবেষণার ফাঁকফোকর শনাক্তকরণ এবং নতুন দিকনির্দেশনা অনুসন্ধানের মাধ্যম।
রোববার, এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, একটি শক্তিশালী লিটারেচার রিভিউ গবেষককে আন্তর্জাতিক মানে প্রতিষ্ঠিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ফেসবুক, ইউটিউব ও জুমে সম্প্রচারিত এই প্রশিক্ষণে সরাসরি জুম ক্লাসে অংশ নেন প্রায় ১ হাজার ৫০০ জন, আর সব মিলিয়ে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছাড়ায় দুই হাজার। রেকর্ডিং প্রকাশের পরেও প্রশিক্ষণটি ব্যাপক সাড়া ফেলে।
কোর্সের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। অংশগ্রহণকারীরা জানতে চান—গবেষণা বিষয়কে নতুনভাবে উপস্থাপন, লিটারেচার রিভিউতে গবেষণার ফাঁকফোকর চিহ্নিত করা, প্রবন্ধ লেখার কাঠামো ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশের কৌশল নিয়ে নানা প্রশ্ন। ড. খন্দকার ধৈর্য সহকারে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেন।
তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, তথ্য সংগ্রহই গবেষণার শেষ ধাপ নয়; বরং সমালোচনামূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণই গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, এই প্রশিক্ষণ তাদের গবেষণা যাত্রায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করেছে। অনেকেই উপলব্ধি করেছেন, লিটারেচার রিভিউ কেবল পুরোনো তথ্য সাজানো নয়; বরং এটি গবেষকের নিজস্ব অবদান রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।
