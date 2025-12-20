কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসে নিরাপত্তা জোরদার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশর উপ-দূতাবাসের সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে। যাতে কোনোও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়।
কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার অফিসারসহ পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে গোটা চত্বরটি। নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে ১৫-২০ জন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। এছাড়াও নারী পুলিশ কর্মীও মোতায়েন করা হয়েছে। উপ-হাইকমিশনের গেটের সামনের রাস্তায় বসানো হয়েছে লোহার ব্যারিকেড।
কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছে, আমরা নজর রাখছি পরিস্থিতির ওপর। আমাদের যত ইউনিট আছে সবাইকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু নির্দেশ আমরা দিয়েছি। সিকিউরিটি বাড়ানো হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে এখানে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না হয়।
ডিডি/এমএসএম