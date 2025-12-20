আইএল টি-টোয়েন্টি
মোস্তাফিজ–তাসকিনের লড়াইয়ে জিতলো দুবাই
ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগে প্রথমবার একে-অপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। বল হাতে দুজনের পারফরম্যান্সই ছিল ভালো। জিতেছে মোস্তাফিজের দল দুবাই ক্যাপিটালস। তবে ১৯ বলে ৩৮ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবি।
শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মোস্তাফিজের দুবাই ও তাসকিনের শারজাহ একে-অপরের মুখোমুখি হয়। সেই ম্যাচে ৬৩ রানে জয় পেয়েছে মোস্তাফিজের দুবাই।
তাসকিনের শিকার ৩ উইকেট ও মোস্তাফিজ ২ উইকেট। দুবাই ক্যাপিটালস ১৮০ রানের দলীয় সংগ্রহ দাঁড় করায়। ৪৪ বলে ৬৬ রান করেন ওপেনার সেদিকুল্লাহ অতল। শেষদিকে ১৯ বলে ৩২ রান করেন মোহাম্মদ নবি। ২৮ রান আসে জর্ডান কক্সের ব্যাট থেকে।
সেদিকুল্লাহ অতল, জর্ডান কক্স ও দাসুন শানাকার উইকেট নেন তাসকিন আহমেদ। ৪ ওভারে ৪০ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন তিনি।
১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১১৭ রানেই গুটিয়ে যায় শারজাহ ওয়ারিয়র্স। সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন জেমস রেও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ রান আসে সিকান্দার রাজার ব্যাটে।
২ ওভারে ১৩ রান দিয়ে দুই উইকেট শিকার করেন মোস্তাফিজ। নিজের দ্বিতীয় বলে ওপেনিং জুটি ভাঙেন মোস্তাফিজ। ডেথ ওভারে আদিল রশিদকে ফেরান তিনি। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা নবী।
আইএন