মালয়েশিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের আলোচনা সভা

মালয়েশিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের আলোচনা সভা
আদর্শিক সমাজ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর ও সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ দেশ গড়তে চাইলে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ অপরিহার্য বলে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব কে এম আতিকুর রহমান।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) কুয়ালালামপুরের চৌকিটে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মালয়েশিয়া শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নেতাকর্মীদের এই নির্দেশনা দেন এই নেতা।
মালয়েশিয়া শাখার সভাপতি মুফতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেক্রেটারি গাজি আবু হোরায়রার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দোলনের সাবেক সভাপতি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা সম্ভাব্য স্বৈরাচারের শাসন রুখতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের জোরালো দাবি জানান এবং প্রয়োজনে গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব রাখেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন মালয়েশিয়া শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল করিম, জয়েন্ট সেক্রেটারি ভিপি বশির ইবনে জাফর প্রমুখ।
এমআরএম/জেআইএম