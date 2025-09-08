কুয়েতে জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী ‘জামাই মেলা’
কুয়েত প্রতিনিধি
বাংলাদেশের জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ উৎসব ‘জামাই মেলা’ এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেছে মরুর দেশ কুয়েতে। তরুণ প্রবাসীদের উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলা কেবল বিনোদনই নয়, প্রবাস জীবনে ঐক্য ও আনন্দের নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুয়েতের হিজিল মরু অঞ্চলের একটি রিসোর্টে এই জামাই মেলা আয়োজন করা হয়। দুপুর থেকেই দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন প্রবাসীরা। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই মিলে অংশ নেন এ উৎসবে। গ্রামের মতোই জমে ওঠে প্রবাসের মেলায়।
বাংলাদেশে জামালপুর অঞ্চলে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবে জামাই সাজে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়াই মূল আকর্ষণ। সেই ধারাবাহিকতায় কুয়েতে প্রবাসী তরুণদেরও জামাই সেজে বৌয়ের খোঁজে অপেক্ষা করতে দেখা যায়।
কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসীরা জানান, জামাই মেলা তাদের জন্য ছিলো ভিন্নধর্মী ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। তারা আশা প্রকাশ করেন, এমন আয়োজন প্রবাস জীবনে আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দেবে।
আয়োজকরা জানান, বিদেশের মাটিতে এই আয়োজনের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রবাসীদের বিনোদনের সুযোগ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধও আরও মজবুত হয়েছে। সংগঠনের অন্যতম আয়োজক মো. মোশারফ হোসেন বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো জামালপুরের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। প্রবাস জীবনের ব্যস্ততায় এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন সবাইকে কাছাকাছি আনে।
দিনভর চলা এই মেলায় ছিলো প্রবাস ব্যান্ড কুয়েত টিমের গান, প্রবাসী শিল্পীদের নাচ, খেলাধুলা, জাদু ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। যা দর্শকদের বিনোদনের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। মরুর দেশে থেকেও প্রবাসীরা ভুলে যাননি নিজেদের শেকড় সেটিই আবারও প্রমাণিত হলো এ আয়োজনে।
প্রবাসী জানান, কুয়েতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ‘জামাই মেলা’ প্রবাসীদের মধ্যে আনন্দ, ঐক্য আর সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং আলসাবা সরকার অপু এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাফিজুর রহমান, হৃদয় খান, অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কুয়েত-এর সভাপতি সাংবাদিক মঈন উদ্দিন সরকার সুমনসহ অসংখ্য প্রবাসী।
