মালয়েশিয়ায় ফর্ম সিক্স ছাত্র পরিষদ নির্বাচন

মালয়েশিয়ায় ফর্ম সিক্স ছাত্র পরিষদ নির্বাচন
মালয়েশিয়ায় ফর্ম সিক্স ছাত্র পরিষদ নির্বাচন এখন কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আয়োজন নয়, বরং এটি তরুণ প্রজন্মকে গণতান্ত্রিক চর্চা, নেতৃত্ব এবং সামাজিক দায়িত্বশীলতায় গড়ে তোলার এক কার্যকর প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফর্ম সিক্স শিক্ষা রোডম্যাপ ২০২৪-২০৩০–এর অংশ হিসেবে এ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
সেলাঙ্গর শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক হানিসা মোহাম্মদ আলী এ প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্র প্রতিনিধি পরিষদের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বরকে শিক্ষা ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার একটি উদ্যোগ। এটি নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা শেখার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তুলতেও সহায়তা করছে।
নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রতিটি স্কুলে চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান ও সচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের স্ক্রিনিং শেষে যোগ্য প্রার্থীরা জাতীয় পর্যায়ে অগ্রসর হয়। আগামী অক্টোবরের শেষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হবে জাতীয় ফর্ম সিক্স ছাত্র পরিষদ।
শিক্ষার্থীরা এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি শিখছে কীভাবে প্রার্থী নির্বাচন, ভোটদান ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিচালিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মালয়েশিয়ায় ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। ফলে এ নির্বাচন তরুণদের জন্য ভোটদান ও নেতৃত্বের একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
নির্বাচন একাডেমি অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোকে পেশাদার সহায়তা, নির্দেশনা ও পরামর্শ দিচ্ছে, যেন ভোটদান প্রক্রিয়া হয় সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও দক্ষ।
শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, এ উদ্যোগ কেবল স্কুল ক্যাম্পাসেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির একটি মজবুত ভিত্তি। ফর্ম সিক্স ছাত্র পরিষদ নির্বাচন প্রমাণ করছে যে গণতন্ত্র কেবল ভোটের প্রক্রিয়া নয়—এটি নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এক অঙ্গীকার।
