মালদ্বীপে অনিবন্ধিত শ্রমিকদের বৈধ হওয়ার সুযোগ

প্রকাশিত: ০৬:৫৬ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মালদ্বীপ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিগগিরই অনিবন্ধিত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি বৈধকরণ কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে।

পাবলিক সার্ভিস মিডিয়ার (পিএসএম) ‘রাজ্জে মিয়াধু’ নামে একটি অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মজিদ ইব্রাহিম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন অপারেশন কুরাঙ্গির উদ্যোগে ২০২৪ সালের মে থেকে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার অভিবাসীর বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মালদ্বীপে অভিবাসী শ্রমিকদের একটি বড় অংশ এখনও অনিবন্ধিত রয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, অনেক শ্রমিক বৈধকরণে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন নিয়োগকর্তাদের অবহেলা বা অন্যান্য কারণে। যারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া আছেন বা কোনো সমস্যায় রয়েছেন, তাদের জন্য ভবিষ্যতে সিস্টেমে প্রবেশের সুযোগ থাকবে।

তিনি উল্লেখ করেন, বৈধকরণ কর্মসূচি প্রায় ছয় মাস চলবে এবং শ্রমিকদের এই সুযোগ গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালে অনিয়মিত অভিবাসন রোধে অভিযান শুরু হয়, যা এখনও পর্যন্ত ৬ হাজারের বেশি অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং এ অভিযান চলমান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইহুসান জানান, সরকারের মূল লক্ষ্য গ্রেফতার নয় বরং অভিবাসীদের বৈধকরণের সুযোগ দেওয়া।

