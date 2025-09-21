সিডনিতে শারদীয় উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা

সিডনিতে শারদীয় উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শারদীয় উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছে বাংলাদেশ পূজা অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় ডান্ডাস কমিউনিটি সেন্টারে মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে শারদীয় উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।
বাঙালি হিন্দু সমাজে মহালয়া দেবীপক্ষের শুরু মায়ের আগমনী বার্তা। আর সেই আবহ ধারণ করেই সন্ধ্যার আসরে চণ্ডীপাঠ ও ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হয়।
আয়োজনের শিল্প নির্দেশনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিপিএ’র সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাখি রায় (বাবলি)। অংশ নেন জ্যোতি বিশ্বাস, সুমিতা দে, জন্মেজয় রায়সহ দুই ডজন শিল্পী।
চণ্ডীপাঠের ধ্বনি, শঙ্খ–উলুধ্বনি আর গানের সুরে আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করা হয়।
মঞ্চসজ্জা, আলো–ধ্বনি–চিত্রায়ণসহ পুরো কারিগরি ব্যবস্থাপনায় ছিল নান্দনিকতা। শুরুতে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হিসেবে দেবীপক্ষের দর্শন, মহালয়ার তাৎপর্য, দেবী দুর্গার আগমন বার্তা এবং গজে আগমন, দোলায় গমনের মঙ্গল সংকেতের বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়।
অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ধারাবাহিক চণ্ডীপাঠ, নির্বাচিত স্তোত্র পাঠ এবং দেবী বন্দনার ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হয়।
পরিবেশনার ফাঁকে ফাঁকে মহালয়ার ইতিহাস–ঐতিহ্য, দেবীপক্ষ ও পিতৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং শারদীয় উৎসবের সামাজিক–সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন উপস্থাপকরা। এতে তরুণ–তরুণীসহ সবাই সহজে বিষয়টি অনুধাবন করেন।
মহালয়া যেমন ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানের সূচনা, তেমনি এটি প্রবাসী বাঙালি সমাজে এক বড় সাংস্কৃতিক–সম্পর্কের সেতুবন্ধন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত নানা বয়সের মানুষ—শিশু, কিশোর, তরুণ, অভিভাবক ও জ্যেষ্ঠজনের অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয় এক উষ্ণ, পারিবারিক পরিবেশ।
বিপিএ’র পক্ষ থেকে উপস্থিত দর্শক, পারফর্মার, প্রযুক্তিদল, স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর এবং স্থান ব্যবস্থাপনা সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বিপিএ’র সভাপতি সুকুমার ভক্ত।
এমআইএইচএস/জিকেএস