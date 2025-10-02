কুয়ালালামপুরে সংহতি জানিয়ে সুমুদ ফ্লোটিলা সমাবেশ

কুয়ালালামপুরে সংহতি জানিয়ে সুমুদ ফ্লোটিলা সমাবেশ
ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে মার্কিন দূতাবাসের সামনে হাজারো মানুষ জড়ো হয়ে সমাবেশ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সুমুদ ফ্লোটিলা সমাবেশ নামের এ কর্মসূচিতে তিন দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি তুলে ধরা হয়।
দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব স্বেচ্ছাসেবককে অবিলম্বে মুক্তি, গাজায় মানবিক সাহায্য পৌঁছানোর অনুমতি এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে শান্তি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন না ঘটানোর আহ্বান।
সমাবেশে প্রতিবাদকারীরা ইসরায়েলবিরোধী নানা স্লোগান দেন। প্রায় পাঁচ হাজার অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে এ কর্মসূচি মালয়েশিয়ার সর্বস্তরের মানুষের ফিলিস্তিনপ্রীতি ও ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। এ সময় পুলিশ শৃঙ্খলা বজায় রাখে। তবে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণে সরাসরি স্মারকলিপি নিতে অস্বীকৃতি জানায়।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর একই স্থানে আরও বড় সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে।
একিউএফ