হিংসা নয়, বাঁধনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ দীপা খন্দকার

হিংসা নয়, বাঁধনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ দীপা খন্দকার
দেশের আলোচিত অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন ওজন কমিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। সম্প্রতি তার ফেসবুকে লুক পরিবর্তনের একাল-সেকালের একাধিক ছবিও পোস্ট করেছেন। যা দেখে ভূয়সী প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা।
এবার সংগ্রাম করে জিতে যাওয়া বাঁধনকে দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপা খন্দকার।
বাঁধনের ছবিগুলো দীপা খন্দকার তার ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। এসব ছবির ক্যাপশনে দীপা খন্দকার লেখেন, ‘আজমেরী হক বাঁধন, ছবিগুলোতে তোমাকে এত বেশি সুন্দর লাগছে যে, নারী হিসেবে আমার হিংসা হওয়া উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। বরং কেন জানি খুব ভালো লাগছে।’
সংগ্রামী বাঁধনের তারিফ করে দীপা খন্দকার লেখেন, ‘মনে হলো মানুষ আসলে চাইলেই পারে বারবার উঠে দাঁড়াতে আর সেটা সবচেয়ে বেশি তুমি। কাউকে হেরে যেতে দেখার চেয়ে জিতে যাওয়া দেখলে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসটাও বাড়তে থাকে।’
সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন বাঁধনের প্রশংসা করলেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন দীপা খন্দকার। এ অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘কথাগুলো বাঁধনকে ফোনে বলতে চেয়েছিলাম, পরে মনে হলো পাবলিকলিই বলি। কারো ভালো তো সাধারণত আমরা বলতে চাই না। তাই ভালোর চর্চাটাই শুরু করি।’
দীপা খন্দকারের লেখা ভাবনাগুলোও নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার সহকর্মীরাও প্রশংসাসূচক মন্তব্যে কমেন্ট বক্স ভরিয়ে রেখেছেন। অভিনেত্রী রোজী সিদ্দিকী লেখেন, ‘খুব সুন্দর করে লিখেছো…মুগ্ধ হলাম।’
আইরিন পারভীন লেখেন, ‘কারো সম্পর্কে এত সুন্দর করে বলতে পারাটাও সুন্দর মানসিকতার প্রকাশ।’ এমন অনেক মন্তব্য কমেন্ট বক্সে ভেসে বেড়াচ্ছে।
বাঁধনের ওজন বেড়ে ৭৮ কেজিতে দাঁড়িয়েছিল। ৬ মাস পরিশ্রম করে তা নামিয়ে এনেছেন ৬০ কেজিতে। চিকিৎসকের নির্দেশনা, ডিসিপ্লিন, আত্মবিশ্বাসের জোরে মাত্র ৬ মাসে ১৮ কেজি ওজন কমাতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।
