  2. প্রবাস

কুয়েতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

সাদেক রিপন
সাদেক রিপন, কুয়েত প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
কুয়েতের আবদালি কৃষি এলাকায় কর্মরত প্রবাসীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ/ছবি-সংগৃহীত

শীত মৌসুমে স্বল্প আয়ের প্রবাসী শ্রমিকদের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি (আইপিসি), কুয়েতের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) কুয়েতের আবদালি কৃষি এলাকায় কর্মরত প্রবাসীদের মাঝে এই মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে শীতার্ত প্রবাসী শ্রমিকদের মাঝে কম্বল, হাত মোজা, পা মোজা, গরম টুপিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতের তীব্র ঠান্ডায় খোলা আকাশের নিচে ও কৃষি খামারে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য এসব শীতবস্ত্র বিশেষভাবে উপকারী হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানোই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা এসব শ্রমিক যেন শীতকালে নিরাপদ ও স্বস্তিতে থাকতে পারেন, সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শীতবস্ত্র পেয়ে প্রবাসী শ্রমিকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই সহানুভূতিশীল উদ্যোগের জন্য ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি (আইপিসি), কুয়েতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তারা বলেন, শীতের এই সময়ে এমন সহায়তা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনেকটা স্বস্তি এনে দিয়েছে।

আয়োজকরা আরও জানান, ভবিষ্যতেও প্রবাসীদের কল্যাণে এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালনা করেন বাংলা বিভাগের দাঈ মাওলানা মামুনুর রশীদ, তেলেগু ভাষার দাঈ মাওলানা সেলিম উমর।

