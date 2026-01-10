তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাজ্য, বন্ধ শতাধিক স্কুল

  2. প্রবাস

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশে তীব্র শীত ও ব্যাপক তুষারপাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে শত শত স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সড়ক, রেল ও বিমান চলাচলেও দেখা দিয়েছে বড় ধরনের বিপর্যয়।

আবহাওয়া দপ্তর দেশজুড়ে তুষার ও বরফের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে এবং চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে আরও তুষারপাতের আশঙ্কা জানিয়েছে।

রোববার ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে চলতি শীত মৌসুমের সবচেয়ে শীতল রাত রেকর্ড করা হয়। কামব্রিয়ার শ্যাপ এলাকায় তাপমাত্রা নেমে আসে মাইনাস ১০ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

প্রচণ্ড শীতের কারণে স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিনশায়ার, শেটল্যান্ড ও অর্কনির বহু শিক্ষার্থী বড়দিনের ছুটির পরও স্কুলে ফিরতে পারেনি। অনেক এলাকায় মঙ্গলবার পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ওয়েলসের গুইনেড, অ্যাঙ্গলসি, কারমার্থেনশায়ারসহ একাধিক অঞ্চলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে ১৭০টির বেশি স্কুলে তালা ঝুলছে।

পরিবহন খাতেও চরম ভোগান্তি দেখা দিয়েছে। লিভারপুল জন লেনন বিমানবন্দরে রানওয়ে বরফে ঢেকে যাওয়ায় সাময়িকভাবে সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়। যাত্রীরা বিমানে ওঠার পরও ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। পরে রানওয়ে খুলে দেওয়া হলেও দেরি ও বাতিলের আশঙ্কা থেকেই গেছে। বেলফাস্ট ও ডেরি বিমানবন্দরেও ফ্লাইট চলাচলে সমস্যা হয়েছে।

রেল যোগাযোগেও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটেছে। তীব্র আবহাওয়ার কারণে লন্ডন থেকে নেদারল্যান্ডসগামী ইউরোস্টার ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। যাত্রীদের ভ্রমণ স্থগিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্কটল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে ভারী তুষারপাতের ফলে ট্রেন চলাচল সীমিত হয়ে পড়েছে এবং কিছু রুটে ভ্রমণ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া অ্যাবারডিন ও আশপাশের এলাকায় সব বাস পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে পরিবহন সংস্থাগুলো। দুর্গম এলাকায় জরুরি পরিষেবাও পড়েছে চ্যালেঞ্জের মুখে।

চরম ঠান্ডার কারণে ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে লক্ষাধিক মানুষ ‘কোল্ড ওয়েদার পেমেন্ট’-এর আওতায় আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। নির্দিষ্ট সময় তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংক হিসাবে এই অর্থ জমা হয়।

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, আর্কটিক অঞ্চল থেকে আসা শীতল বাতাস আরও কয়েকদিন যুক্তরাজ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে স্কটল্যান্ড, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ও উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন করে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

