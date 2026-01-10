কুয়ালালামপুরে স্টার-লিট স্ট্রিট ফেস্টিভ্যাল

কুয়ালালামপুরে স্টার-লিট স্ট্রিট ফেস্টিভ্যাল
মালয়েশিয়ার বহুল প্রত্যাশিত পর্যটন উদ্যোগ ভিজিট মালয়েশিয়া ২০২৬–এর বর্ণাঢ্য সূচনা হলো কুয়ালালামপুরের প্রাণকেন্দ্র বুকিত বিনতাংয়ে আয়োজিত বুকিত বিনতাং স্টার-লিট স্ট্রিট ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে। আলো, রং ও মানুষের মিলনমেলায় মুখরিত এই উৎসব নগর জীবনের প্রাণশক্তিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছে বিশ্ববাসীর সামনে।
উৎসবকে ঘিরে বুকিত বিনতাং রূপ নেয় এক উন্মুক্ত নগর মঞ্চে। সড়কজুড়ে সাজানো হয় নান্দনিক আলোকসজ্জা, শিল্পকর্ম ও পারফরম্যান্স স্পেস। একই মঞ্চে একসঙ্গে উদযাপিত হয় মালয়েশিয়ার বহুমাত্রিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক সঙ্গীত, বৈচিত্র্যময় খাবার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। দর্শনার্থীদের জন্য এটি ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা, যেখানে শহরের স্পন্দন, সৃজনশীলতা ও আতিথেয়তার স্বাদ একত্রে পাওয়া গেছে।
এই আয়োজন কুয়ালালামপুরের নাইট-টাইম ইকোনমি বা রাতভিত্তিক অর্থনীতির শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। রাতের বেলায়ও কীভাবে শহরটি নিরাপদ, প্রাণবন্ত ও পর্যটনবান্ধব হয়ে উঠতে পারে-তার বাস্তব উদাহরণ ছিল এই উৎসব। একই সঙ্গে এটি নগরের বৈচিত্র্যময়, আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক সম্পদের সমন্বিত রূপকে বিশ্ব পর্যটকদের সামনে তুলে ধরেছে।
সরকারি সংস্থা, পর্যটন ও ব্যবসায়িক খাত, শিল্পী সমাজ এবং স্থানীয় কমিউনিটির সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই ফেস্টিভ্যাল সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই সহযোগিতা কুয়ালালামপুরকে একটি গতিশীল ও বিশ্বমানের নগর পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এ ধরনের আয়োজন প্রমাণ করে যে, নগরের সড়ক ও উন্মুক্ত স্থানগুলো কেবল চলাচলের জায়গা নয়, বরং সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মিলনকেন্দ্রে রূপ নিতে পারে। পাশাপাশি এটি স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আনে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে এবং মালয়েশিয়ার সামগ্রিক পর্যটন ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
ভিজিট মালয়েশিয়া ইয়ার ২০২৬–কে সামনে রেখে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের স্বাগত জানাতে এমন আরও সৃজনশীল, প্রাণবন্ত ও স্মরণীয় আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন আয়োজকরা।
এমআরএম/এমএস