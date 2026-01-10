মালয়েশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক জোরদারে বিশেষ সম্মাননা

মালয়েশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক জোরদারে বিশেষ সম্মাননা
মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ‘অর্ডার অব দ্য রিপাবলিক’ দেওয়া হয়েছে।
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মাননা দেন, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম তার ফেসবুক পোস্টে এ সম্মাননা গ্রহণের অনুভূতি প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, এই স্বীকৃতি তিনি ব্যক্তিগত অর্জন হিসেবে নয় বরং মালয়েশিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তার ভাষায়, এই সম্মাননা মালয়েশিয়া ও তুরস্কের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানের প্রতিফলন।
প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম আরও উল্লেখ করেন, এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুদৃঢ় সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। একই সঙ্গে এটি বৈশ্বিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য মালয়েশিয়া ও তুরস্কের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সম্মাননার মাধ্যমে মালয়েশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং মানবিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন কৌশলগত খাতে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উভয় দেশই আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘অর্ডার অব দ্য রিপাবলিক’ সাধারণত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়ন এবং কূটনৈতিক বন্ধন জোরদারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। এই সম্মাননা প্রাপ্তি মালয়েশিয়া ও তুরস্কের জনগণের জন্য পারস্পরিক কল্যাণ, সহযোগিতা ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
এমআরএম/এমএস