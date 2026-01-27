  2. প্রবাস

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তারেক, সম্পাদক আকরামুল

প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/ছবি-সংগৃহীত

উৎসবমুখর পরিবেশে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের দ্বিবার্ষিক কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তারেক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসেন।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্ট ভ‍্যানুতে এ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনে দুইটি প্যানেলে ১৫টি পদের বিপরীতে টিম সাঈম-সালেহ-হান্নান এবং টিম তারেক-আকরামুল-শাহনাজের ১৫ জন করে ৩০ জন প্রার্থী এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩৩৫ জন। এর মধ্যে ৩২৫টি ভোট কাস্ট হয়, যা মোট ভোটের প্রায় ৯৭ শতাংশ। অনলাইনে ৩৪টি ভোট কাস্ট হলেও যাচাই-বাছাই শেষে ৩১টি ভোট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। দুটি ভোট বাতিল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে সভাপতি পদে তারেক চৌধুরী ১৬৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাঈম চৌধুরী পেয়েছেন ১৫৫ ভোট।

সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন তাইসির মাহমুদ পেয়েছেন ১৬৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল কাইয়ুম পান ১৫১ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী আহাদ চৌধুরী বাবু ১৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এ দুটো পদে অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে রেজাউল করিম মৃধা ৯৬ ভোট এবং মো. সালাউদ্দিন শাহীন পেয়েছেন ৫১ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মো. আকরামুল হোসেন ১৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সালেহ আহমদ পেয়েছেন ১৫৮ ভোট।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ ১৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এ পদে জাকির হোসেন পেয়েছেন ১৩৩ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে মো. আবুল হান্নান ১৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এ পদে শাহনাজ সুলতানা পেয়েছেন ১৩৪ ভোট।

যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ পদে মো. এখলাছুর রহমান পাককু ১৭৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. ইব্রাহিম খলিল পেয়েছেন ১৪৫ ভোট।

সাংগঠনিক ও ট্রেনিং সম্পাদক পদে আলাউর রহমান খান শাহিন ১৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আফজাল হোসেন পেয়েছেন ১৫৫ ভোট।

মিডিয়া অ্যান্ড আইটি সম্পাদক পদে ফয়সাল মাহমুদ ১৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুস সাত্তার মিশু পেয়েছেন ১৩০ ভোট।

ইভেন্ট অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ সম্পাদক পদে রুপি আমিন ১৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আনিসুর রহমান আনিস পেয়েছেন ১৩১ ভোট।

নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন-

মো. সরওয়ার হোসেন (২০১ ভোট),
এবং সাহিদুর রহমান সোহেল (১৮৯ ভোট)।
লোকমান হোসেন গাজী (১৮১ ভোট)
ফারজানা চৌধুরী (১৬১ ভোট)
ইনামুল হক চৌধুরী (১৬১ ভোট)

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা জানান, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নবনির্বাচিত নেতারা লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবকে আরও গতিশীল, ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর সংগঠনে পরিণত করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এমআরএম

