লন্ডনের পার্কে ঈদুল ফিতর উদযাপন
দীর্ঘ এক মাসব্যাপী রমজানের সিয়াম সাধনার পর শুক্রবার (২০ মার্চ) শুক্রবার লন্ডনে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম বহুজাতিক শহর লন্ডনে ঈদের উদযাপন এখন শুধু ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এক বিশাল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে খোলা আকাশের নিচে পার্কে ঈদের জামাত—এই দৃশ্য আজ লন্ডনের ঈদের পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
লন্ডনে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদগুলোতে ঈদের জামাতের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে পূর্ব লন্ডনে, যেখানে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির ঘনবসতি রয়েছে, সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পার্কে জামাতের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
প্রথমদিকে ছোট পরিসরে কিছু স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে পার্কে ঈদের জামাত শুরু হয়। ধীরে ধীরে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং স্থানীয় কাউন্সিলের সহযোগিতায় বড় আকারে আয়োজন হতে থাকে। নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই জামাতগুলো এখন সুসংগঠিত এবং ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক হয়ে উঠেছে।
বর্তমানে লন্ডনের বিভিন্ন পার্ক ঈদের দিন হাজার হাজার মুসল্লির পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান হলো: ভ্যালেন্টাইন পার্ক: পূর্ব লন্ডনের অন্যতম বড় ও জনপ্রিয় ঈদের জামাত এখানে অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।
ইস্টহাম সেন্ট্রাল পার্ক: স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, যেখানে বড় পরিসরে জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েস্টহাম পার্ক: নিউহাম এলাকার মুসল্লিদের জন্য আরেকটি প্রধান কেন্দ্র। ভিক্টোরিয়া পার্ক: টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার বৃহৎ সমাবেশের জন্য পরিচিত। ওয়ানস্টিট ফ্ল্যাট – বিশাল খোলা জায়গার কারণে এখানে বড় আকারের ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।
এছাড়াও পূর্ব লন্ডনের প্রায় প্রতিটি বড় পার্কেই এখন ঈদের জামাত আয়োজন করা হয়, যা এই ধারার ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ।
এক সময় ঈদের জামাতে নারীদের উপস্থিতি সীমিত থাকলেও বর্তমানে লন্ডনের পার্কভিত্তিক জামাতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে সবাই একত্রে ঈদের নামাজ আদায় করছেন—যা ইসলামের সাম্য, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক বন্ধনের এক সুন্দর প্রতিফলন।
শিশুদের আনন্দ, নতুন পোশাক, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো—সব মিলিয়ে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।
২০২৬ সালের ঈদুল ফিতর লন্ডনের পার্কগুলোতে ছিল অত্যন্ত আনন্দঘন, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ। আবহাওয়া ছিল অনুকূল, যা হাজারো মানুষের অংশগ্রহণকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। স্বেচ্ছাসেবক দলগুলো দক্ষতার সঙ্গে জামাত পরিচালনা করে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতাও ছিল প্রশংসনীয়।
নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও দেশের মানুষ একত্রিত হয়ে যে দৃশ্য তৈরি করেন, তা সত্যিই বহুসাংস্কৃতিক লন্ডনের একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।
এই বছরের ঈদুল ফিতরের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল ইস্টহ্যাম সেন্ট্রাল পার্কে জামাতে অংশগ্রহণ। এ প্রতিবেদক তার পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে এখানে ঈদের নামাজ আদায় করেছে। সুবিশাল খোলা মাঠে হাজারো মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে তাকবির ধ্বনি, নামাজ আদায়—এই অভিজ্ঞতা ছিল গভীরভাবে আবেগময় ও হৃদয়স্পর্শী। নামাজ শেষে পরিচিত-অপরিচিত সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়, হাসি-আনন্দ ভাগাভাগি—সব মিলিয়ে এটি ছিল এক অপূর্ব মিলনমেলা।
লন্ডনের পার্কে ঈদের জামাত আজ শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়; এটি সামাজিক সংহতি, পারস্পরিক সম্মান ও সহাবস্থানের প্রতীক। এটি প্রমাণ করে যে, একটি বহুজাতিক সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি কীভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে সহাবস্থান করতে পারে।
ভবিষ্যতে এই আয়োজন আরও বড় পরিসরে এবং আরও উন্নত ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে—এটাই প্রত্যাশা। নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমন ভিডিও ও সোশ্যাল মিডিয়া) এই ঐতিহ্যকে আরও বিস্তৃত করবে।
ঈদুল ফিতর ২০২৬ লন্ডনের পার্কগুলোতে ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা—ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক দিক থেকে সমৃদ্ধ। পার্কভিত্তিক ঈদের জামাত আজ লন্ডনের মুসলিম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি শুধু একটি নামাজ নয়, বরং একটি ঐক্যের প্রতীক—যেখানে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং মানবতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।
