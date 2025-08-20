তেলাপিয়া কি জান্নাতি মাছ?

তেলাপিয়া কি জান্নাতি মাছ?
প্রশ্ন: আমাদের দেশে প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে, তেলাপিয়া জান্নাতি মাছ। অনেক ধর্মীয় বক্তাকেও এ ধরনের কথা প্রচার করতে দেখা যায়। তারা বলেন, নীল ও ফোরাত জান্নাতি নদী এবং এই দুটি নদীতে তেলাপিয়া মাছ বেশি পাওয়া যায়—এ থেকে বোঝা যায় তেলাপিয়া জান্নাতি মাছ। আসলেই কি তেলাপিয়া জান্নাতি মাছ?
উত্তর: নীল ও ফোরাত জান্নাতি নদী এটা হাদিসে এসেছে। মালেক ইবনে সা’সাআ (রা.) থেকে বর্ণিত নবিজি (সা.) জান্নাতে চারটি নদী দেখেছেন। এর মধ্যে দুটি ছিল প্রকাশ্য ও দুটি অপ্রকাশ্য, সবগুলোই সিদরাতুল মুনতাহার গোড়া থেকে প্রবাহিত। নবিজি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কোন নদী? জিবরাইল (আ.) বললেন, অপ্রকাশ্য নদী দুটি তো জান্নাতের নদী আর প্রকাশ্যগুলো হলো নীল ও ফোরাত। (সহিহ মুসলিম: ৩০৫)
আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, সাইহান, জাইহান, নীল ও ফোরাত জান্নাতের নদী। (সহিহ মুসলিম: ৭০৫৩)
ইমাম নববী (রহ.) এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন, সাইহান, জাইহান, নীল, ফোরাত জান্নাতি নদী হওয়ার অর্থ হলো—নদীগুলোর উৎপত্তিস্থল জান্নাতে। তারপর আল্লাহ তায়ালা যেদিকে ও যেখানে ইচ্ছা করেছেন নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় দুটি নদী পৃথিবীতেও প্রবাহিত হয়েছে। (শরহু মুসলিম লিনননবী: ২/২২৫)
তাই নীল ও ফোরাতকে জান্নাতি নদী বলা যেতে পারে। কিন্তু তেলাপিয়া জান্নাতি মাছ এরকম কোনো তথ্য নবিজি (সা.) থেকে বর্ণিত কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না। কোনো সাহাবির বক্তব্যেও এ রকম কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু নীল বা ফোরাতে বেশি পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে তেলাপিয়া বা অন্য কোনো মাছকে জান্নাতি মাছ বলার সুযোগ নেই।
ওএফএফ/জিকেএস