নামাজের সময়সূচি: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আজ সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
> ফজর-৫:১২ মিনিট।
> জোহর-১১:৫৪ মিনিট।
> আসর-৩:৩৮ মিনিট।
> মাগরিব-৫:১৫ মিনিট।
> ইশা-৬:৩৫ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত-৫:১৪ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়-৬:৩৩ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম:০৫ মিনিট
সিলেট:০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা:০৩ মিনিট
রাজশাহী:০৭ মিনিট
রংপুর:০৮ মিনিট
বরিশাল:০১ মিনিট
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/এমএমকে