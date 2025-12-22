  2. বিনোদন

৪৬ বছর বয়সেই করুণ মৃত্যু, জনপ্রিয় অভিনেতার মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০১:২৫ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
মারা গেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা জেমস র‍্যানসন

মারা গেছেন জনপ্রিয় মার্কিন অভিনেতা জেমস র‍্যানসন। বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজ বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।

মার্কিন গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে তার মৃত্যুকে আত্মহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘটনাটিতে কোনো ধরনের অপরাধমূলক সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জেমস র‍্যানসন টেলিভিশন সিরিজ ‌‘দ্য ওয়্যার’-এ চেস্টার ‘জিগি’ সোবরকা চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি পান। পাশাপাশি তিনি নির্মাতা ডেভিড সাইমনের সঙ্গে আবারও কাজ করেন জেনারেশন কিল নামের ধারাবাহিকে। সেখানে একজন মার্কিন মেরিন সেনার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন চলচ্চিত্র ‘ইট: চ্যাপ্টার টু’-তে প্রাপ্তবয়স্ক এডি ক্যাসব্রাক চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। সংবেদনশীল ও জটিল চরিত্রে আবেগী অভিনয়ের জন্য তিনি প্রশংসিত ছিলেন।

তার উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকায় আরও রয়েছে ‘সিনিস্টার’, ‘সিনিস্টার টু’, ‘ট্যাঞ্জারিন’, স্পাইক লি নির্মিত ‘ওল্ডবয়’, ‘দ্য ব্ল্যাক ফোন’ এবং এর সিক্যুয়েল। শেষবার বড় পর্দায় তাকে দেখা যায় ‘দ্য ব্ল্যাক ফোন টু’ চলচ্চিত্রে।

টেলিভিশনেও তিনি কাজ করেছেন পোকার ফেস, ল অ্যান্ড অর্ডার, হাওয়াই ফাইভ-ও, সিল টিম ও দ্য ফার্স্ট-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে।

১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে জন্ম নেওয়া র‍্যানসন ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, শৈশবের ট্রমা এবং মাদকাসক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন।

তার মৃত্যুর খবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করছেন সহকর্মী ও ভক্তরা। জেমস র‍্যানসনের পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী জেমি ম্যাকফি ও তাদের দুই সন্তান।

 

