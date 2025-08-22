উত্তম সন্তান লাভ করার ৩ দোয়া

উত্তম সন্তান লাভ করার ৩ দোয়া
নেক সন্তান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। এই জীবনে যেমন নেক সন্তান চোখের শীতলতা ও সওয়াবের কারণ হয়, মৃত্যুর পরও নেক সন্তানের কারণে মানুষের সওয়াব জারি থাকে। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; ১. সদকায়ে জারিয়া (ফায়েদা অব্যাহত থাকে এ রকম সদকা যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) ২. ইলম বা জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে ৩. সুসন্তান যে তার জন্য নেক দোয়া করতে থাকে। (সহিহ মুসলিম: ৪৩১০)
এ কারণে অনেক নবি-রাসুল ও আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করেছেন। সন্তানের উত্তম প্রতিপালনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কোরআনে আল্লাহ তাআলা তার নবিদের নেক সন্তান প্রার্থনা করে করা অনেক দোয়া উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও নেক সন্তানের জন্য দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা কোরআনে উল্লিখিত নেক সন্তানের প্রার্থনা সম্বলিত ৩টি দোয়া উল্লেখ করছি:
১. কোরআনে আল্লাহর নেক বান্দাদের অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে এ দোয়াটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহর নেক বান্দারা এভাবে আল্লাহর কাছে নেক জীবনসঙ্গী ও সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে থাকে:
رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّۃَ اَعۡیُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا
উচ্চারণ: রাব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আইয়ুনিও ওয়াজআলনা লিলমুত্তাক্বিনা ইমামা।
অর্থ: হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন জীবনসঙ্গী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানান। (সুরা ফুরকান: ৭৪)
২. যৌবনে আল্লাহর নবি হজরত জাকারিয়ার (আ.) সন্তান হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নেক সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন,
رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ ذُرِّیَّۃً طَیِّبَۃً ۚ اِنَّکَ سَمِیۡعُ الدُّعَآءِ
উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়াতান ত্বাইয়েবাতান; ইন্নাকা সামিউদ-দুয়া।
অর্থ: হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন, আপনি আপনি দোয়া শ্রবণকারী। (সুরা আলে ইমরান: ৩৮)
৩. আল্লাহর নবি ও খলিল হজরত ইবরাহিম (আ.) নেক সন্তান প্রার্থনা করে দোয়া করেছিলেন,
رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ
উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন।
অর্থ: হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। (সুরা সাফফাত: ১০০)
ওএফএফ/এমএস