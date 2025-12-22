জাবিতে চলছে ‘বি’ ও ‘ই’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় দিনের ভর্তি পরীক্ষা চলছে। দিনের শুরুতে ‘বি’ ইউনিটের (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) ৩ শিফটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে দুপুরে ‘ই’ ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ২ শিফটে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় প্রথম শিফটে ‘বি’ ইউনিটের ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হয়। শুরুতে ২ শিফটে ছাত্রীদের ও পরের শিফটে ছাত্রদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ‘ই’ ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ছাত্রীদের পরীক্ষার শুরু হবে। বিকেল ৩টা ১৫ থেকে ৪টা ১৫ পর্যন্ত ‘ই’ ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ছাত্রদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে।
সরেজমিনে দেখা যায়, ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে প্রচুর পরিমাণ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি রয়েছে। দুই কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপস্থিতির হার প্রায় ৯০ শতাংশ। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ কামরুল আহসান, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টর সমাজবিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে উপাচার্য জানান, ভর্তি পরীক্ষা যথারীতি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো অসঙ্গতি দেখা যায়নি। উপস্থিতির হারও উল্লেখযোগ্য। মেধার মাধ্যমে যোগ্যরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। আমরা আশাবাদী, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে পারবো।
এ বছর জাবির সাত ইউনিটের ১ হাজার ৮৪৪টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দেবেন ২ লাখ ১৯ হাজার ৩৯৯ জন। এবার আসন প্রতি লড়বেন ১১৯ জন শিক্ষার্থী। তুলনামূলক কম প্রতিযোগিতা হবে সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘বি’ ইউনিটে। এখানে ৩২৬টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ২০ হাজার ৫৮৩ জন। এ ইউনিটে প্রতি আসনে লড়বেন ৬৩ জন। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত ‘ই’ ইউনিটে ২০০টি আসনের বিপরীতে ১১ হাজার ৬১২ জন আবেদন করেছেন। এই ইউনিটে আসনপ্রতি পরীক্ষার্থী ৫৮ জন।
রকিব হাসান প্রান্ত/এফএ/জেআইএম