ক্যাথেটার পরা অবস্থায় যেভাবে নামাজ পড়বেন

ক্যাথেটার পরা অবস্থায় যেভাবে নামাজ পড়বেন
প্রশ্ন: রোগের কারণে অনেক সময় ইউরিন ক্যাথেটার পরার প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ প্রস্রাবের রাস্তার সাথে এক ধরনের নল লাগিয়ে প্রস্রাবের ব্যবস্থা করা হয় যা দিয়ে সর্বক্ষণ প্রস্রাব ঝরতে থাকে। প্রশ্ন হলো, ক্যাথেটার পরিহিত অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উপায় কী? এ অবস্থায় নামাজ আদায়ের সুযোগ আছে কি না?
উত্তর: ক্যাথেটার লাগানো ব্যক্তি শরিয়তের দৃষ্টিতে মাজুর বা অপারগ গণ্য হয়। এ অবস্থায় সে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় একবার অজু করবে এবং যতক্ষণ ওই ওয়াক্ত বাকি থাকবে এবং অজু ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ ঘটবে না, ততক্ষণ সে ওই অজু দিয়ে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায় করতে পারবে। ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে প্রস্রাব ঝরার কারণে তার অজু নষ্ট হবে না। তবে অজু ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ ঘটলে তার অজু নষ্ট হয়ে যাবে।
সর্বক্ষণ প্রস্রাব বা রক্ত ঝরতে থাকে এমন পুরুষ বা নারীদেরও একই হুকুম। হাদিসে এসেছে, একবার ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়শ (রা.) রাসুলের কাছে এসে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার রক্তস্রাব হতেই থাকে, আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামাজ ছেড়ে দেবো? রাসুল (সা.) উত্তর দিয়েছিলেন, না, তুমি হায়েজের মেয়াদকাল নামাজ থেকে বিরত থাকো, আর যখন তা বন্ধ হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং নামাজ আদায় করবে। (সহিহ বুখারি: ২২৮)
ক্যাথেটার পরিহিত অবস্থায় নামাজ শুরু করার আগে ইউরিনের ব্যাগ খালি করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ওজরের কারণে ব্যাগে প্রস্রাব থাকলেও নামাজের ক্ষতি হবে না।
ওএফএফ/জিকেএস