মশা মারলে কি নামাজ ভেঙে যাবে?
প্রশ্ন: শরীরে মশা বসলে নামাজরত ব্যক্তি যদি থাপ্পড় দিয়ে মশা মারে, তাহলে কি তার নামাজ ভেঙে যাবে? মশার রক্ত বের হয়ে শরীর বা পোশাকে লাগলে শরীর-পোশাক কি অপবিত্র হয়ে যাবে?
উত্তর: নামাজে মশা কামড়ালে কেউ যদি হাত দিয়ে মশা তাড়ায় বা থাপ্পড় দিয়ে মশা মেরে ফেলে, তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না। মশা মারার কারণে অজু ভাঙবে না এবং মশার রক্ত বের হয়ে শরীরে বা পোশাকে লাগলে তার শরীর বা পোশাকও অপবিত্র হবে না।
ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মশার রক্ত নোংরা হলেও নাপাক নয়। মশা, মাছি, ছারপোকার মতো পোকামাকড়ের রক্ত নাপাক নয়। তাই মশার রক্ত পোশাকে লেগে গেলে পোশাক নাপাক হয় না। পোশাকে মশার রক্ত লেগে থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ে ফেললে নামাজ শুদ্ধ হয়। হাসান বসরি (রহ.), আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.), আবু জাফর (রহ.), উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.) প্রমুখ তাবেঈ থেকে বর্ণিত রয়েছে, পোশাকে মশা-মাছির রক্ত লাগলে পোশাক নাপাক হয় না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)
তবে মশার রক্ত পোশাকে লেগে থাকলে সেটা ধুয়ে নেওয়া বা ওই পোশাক বদলে নামাজ পড়া উত্তম। নামাজ যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে আদায় করা উচিত।
ওএফএফ/জিকেএস