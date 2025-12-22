গণমাধ্যমে হামলার দায় ছাত্রশিবিরের ওপর চাপানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ

গণমাধ্যমে হামলার দায় ছাত্রশিবিরের ওপর চাপানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও আধিপত্যবিরোধী বিপ্লবী কণ্ঠস্বর, জুলাই যোদ্ধা শহীদ শরিফ ওসমান হাদির শাহাদাতকে কেন্দ্র করে সংঘটিত জাতীয় দৈনিক ‘ডেইলি স্টার’ ও ‘প্রথম আলো’-এর কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।
শনিবার (২১ ডিসেম্বর) ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে তীব্র প্রতিবাদ জানান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, ‘ছাত্রশিবির সবসময় গণমাধ্যম ও স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণমাধ্যমের ওপর যে কোনো ধরনের হামলা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ছাত্রশিবির কখনই সমর্থন করে না। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হলো— একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে দৈনিক ‘ডেইলি স্টার’ ও ‘প্রথম আলো’-এর কার্যালয়ে সংঘটিত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের দায় ছাত্রশিবিরের ওপর চাপিয়ে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে। আমরা এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র ও অপরাজনীতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
নেতারা আরও বলেন, ‘সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও রাকসু ভিপি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারির ব্যক্তিগত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবিরের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এসব বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এবং সংশ্লিষ্টরা এরই মধ্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন ও অনিচ্ছাকৃত ‘স্লিপ অব টাং’-এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এটি ছাত্রশিবিরের কোনো অফিসিয়াল অবস্থান নয়। আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি, গণমাধ্যম বা কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হামলার সঙ্গে ছাত্রশিবিরের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এ ধরনের হামলা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আশা করি, অপপ্রচারের কারণে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি দ্রুত অবসান হবে।’
নেতৃদ্বয় বলেন, ‘আমরা সংশ্লিষ্ট ঘটনার নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য তদন্তের দাবি করছি। একই সঙ্গে গণমাধ্যম ও জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ওসমান বিন হাদির শাহাদাতের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। সব পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্য, প্রজ্ঞা, দায়িত্বশীল আচরণ এবং জাতীয় ঐক্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’
