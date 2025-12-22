কর্ণফুলীতে উল্টো পথে সিএনজি চালানো নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

কর্ণফুলীতে উল্টো পথে সিএনজি চালানো নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে উল্টো পথে সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালানোকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে চালকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই ট্রাফিক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে কর্ণফুলীর মইজ্জ্যারটেক ফসিল ফুয়েল স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক সার্জেন্ট ইমতিয়াজ শাহরিয়ার ও কনস্টেবল সালাউদ্দিন। তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত সার্জেন্ট ইমতিয়াজ শাহরিয়ার বলেন, উল্টো পথে আসা একটি সিএনজিকে বাধা দিতে গেলে চালক ও তার সহযোগীরা দলবদ্ধ হয়ে হামলা চালান। এতে তিনি ও তার সহকর্মী আহত হন।
ঘটনার পর কর্ণফুলী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে আটক করে। এ সময় একাধিক সিএনজিও জব্দ করা হয়েছে। তবে আটক সিএনজি চালকদের স্বজনদের দাবি, হামলার সময় তাদের আত্মীয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না।
মইজ্জ্যারটেক ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ (টিআই) আবু সাঈদ বাকের বলেন, উল্টো পথে যান চলাচলকে কেন্দ্র করেই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত দুই পুলিশ সদস্য বর্তমানে চিকিৎসাধীন।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল ইসলাম বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। পরে তাদের নাম-পরিচয় জানানো হবে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
