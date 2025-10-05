বিদ্বেষের জবাবে ইসলামের সুমহান আদর্শ ছড়িয়ে দেব: মিজানুর রহমান আজহারী

বিদ্বেষের জবাবে ইসলামের সুমহান আদর্শ ছড়িয়ে দেব: মিজানুর রহমান আজহারী
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত কর্মসূচি, কোরআন স্টাডি সার্কেল, কোরআনের অনুবাদ ও তাফসির বিতরণ কর্মসূচি পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন জনপ্রিয় ওয়ায়েজ মিজানুর রহমান আজহারী।
রোববার (৫ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের প্রতিবাদ কেবল ঘৃণায় নয়, দায়িত্বশীলতায় হোক। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রতিটি পদক্ষেপের জবাবে আমরা ইসলামের সুমহান আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দেব ইনশাআল্লাহ।
মিজানুর রহমান আজহারী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র কোরআন অবমাননার যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এ ঘটনা দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এর আগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদিসের উদাহরণ দেওয়ার কারণে শিক্ষকের বহিষ্কার দেখেছে গোটা দেশ! এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় বরং কাঠামোগত ইসলাম বিদ্বেষের উদাহরণ।
কেউ মানসিক ভারসাম্যহীন হলে তার মানসিক হাসপাতাল অথবা রিহ্যাব সেন্টারে থাকা উচিত মন্তব্য করে আজহারী বলেন, দেশের এই ক্রান্তিকালে কেউ সুযোগ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগাতে চাচ্ছে কি না— সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। এটা দেশকে অশান্ত করার একটি নীলনকশার অংশও হতে পারে।
মিজানুর রহমান আজহারী বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুসলিম শিক্ষার্থীদেরও উচিত এর কঠোর প্রতিবাদ জানানো। কোনো ধর্মগ্রন্থের অবমাননাই আমরা বরদাশত করব না।
কোরআন অবমাননাকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জানান আজহারী যেন ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজ করার স্পর্ধা না দেখায়।
