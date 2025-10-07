ড. আহমদ ওমর হাশেমের জানাজা অনুষ্ঠিত
মিশরের আল-আজহার মসজিদে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো বিশিষ্ট আলেম, মিশরের সিনিয়র আলেম পরিষদের সদস্য ও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আহমদ ওমর হাশেমের জানাজা।
মঙ্গলবার দুপুরে অনুষ্ঠিত জানাজায় আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমেদ আত-তাইয়েব, আল-আজহারের উপ-ইমাম ড. মুহাম্মদ আদ-দুইনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সালামা জুমা দাউদ, প্রখ্যাত আলেম ও সাবেক ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ড. ওসামা আল-আজহারি, বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতি ড. নাজির আয়্যাদ, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল সিদকি সুবহি, সাবেক উপাচার্য ড. ওসামা আল-আবদ, উপ-উপাচার্য ড. মাহমুদ সিদ্দিক ও ড. রমজান আস-সাওয়ি, আল-আজহার ইনস্টিটিউট বিভাগের প্রধান শেখ আইমান আবদুল গনি, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির মহাসচিব ড. মুহাম্মদ আল-জুন্দি, সাবেক ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ড. মুহাম্মদ মুখতার জুমা, সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি ড. শাওকি আল্লাম, সুফি তরিকার প্রধান শেখ আবদুল হাদি আল-কাসাবি, সায়্যিদ মাহমুদ আশ-শরীফসহ অসংখ্য আলেম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আলেম-উলামা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আজহারের কর্মকর্তাসহ অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রয়াত এই মহান আলেমকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।
১৯৪১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মিশরের আশ-শারকিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ড. আহমদ ওমর হাশেম। তিনি ১৯৬১ সালে আল-আজহারের উসুল আল-দীন অনুষদ থেকে স্নাতক, ১৯৬৭ সালে হাদিস ও উলুমুল হাদিসে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৬৯ সালে একই বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু আরব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। পাশাপাশি তিনি সিনিয়র আলেম পরিষদ, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি এবং সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের সদস্য ছিলেন।
সুন্নাহ ও হাদিসশাস্ত্রে তার বৈচিত্র্যময় গবেষণা ও রচনার মাধ্যমে তিনি ইসলামি জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। মিশরে ও মিশরের বাইরে বহু ইসলামি সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন জার্নালে তার গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
২০১২ সালে (১৪৩৩ হিজরি) যখন মিশরের হাইআতু কিবারিল উলামা বা জ্যেষ্ঠ আলেম পরিষদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন প্রথম দফায়ই তিনি এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হন।
ওএফএফ/জেআইএম