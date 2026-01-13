শায়খ আহমাদুল্লাহর পরামর্শে প্রবাসীদের জন্য চালু হচ্ছে সুদমুক্ত ঋণ

শায়খ আহমাদুল্লাহর পরামর্শে প্রবাসীদের জন্য চালু হচ্ছে সুদমুক্ত ঋণ
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য শরিয়াহভিত্তিক (সুদমুক্ত) ঋণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। আজ (১৩ জানুয়ারি) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ফেসবুকে নিজের ফেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আসিফ নজরুল আরও জানান, এই পদক্ষেপ নিতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছেন শায়খ আহমাদুল্লাহ।
এর আগে গত শনিবার (১০ জানুয়ারি) প্রবাসীদের সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানিয়ে নিজের ফেসবুক পেজে শায়খ আহমাদুল্লাহ লিখেছিলেন, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে সুদমুক্ত ঋণ পাওয়ার দাবি তুলেছেন প্রবাসীগণ। আমরা তাদের এই যৌক্তিক দাবির সাথে ঐকমত্য পোষণ করে সরকারের প্রতি রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ দেশে মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আবার তাদের অধিকাংশই ধার্মিক। ইসলামের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তারা সুদে ঋণ নিতে পারেন না। ফলে তাদের অনেকের বিদেশে যাওয়া হয় না। আবার প্রবাসীগণ প্রবাস থেকে নানা ধরনের দক্ষতা নিয়ে ফিরে আসেন। বৈদেশিক অভিজ্ঞতার আলোকে তারা দেশে নতুন ধরনের উদ্যোগ বা ব্যবসা শুরু করতে চান। সেক্ষেত্রে অনেকের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুদের কারণে তারা ঋণ নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে প্রবাসীদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা গেলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তারা দারুণ ভূমিকা রাখতে পারবে।
আজ (১৩ জানুয়ারি) সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়ায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকটি পোস্টে শায়খ আহমাদুল্লাহ লিখেছেন, প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার দাবি তুলেছিলাম। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বিষয়টি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। আমরা আনন্দিত যে, তিনি যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং এক মাসের মধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে শরিয়াহ উইং চালুর ঘোষণা দিয়েছেন। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এতে প্রবাসীদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের পথ কিছুটা হলেও সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।
ঘোষণাটি দ্রুত বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে শায়খ আহমাদুল্লাহ আরও লেখেন, আমরা প্রথমে শরিয়াহ উইং চালুর দাবি করলেও আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রবাসীদের অনুষ্ঠান থেকে সর্বশেষ দাবি ছিল প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে প্রবাসীদের জন্য সম্পূর্ণ সুদ বা মুনাফামুক্ত ঋণ কার্যক্রম চালু করার। আশা করি, পরবর্তী ধাপে সে উদ্যোগ নেওয়া হবে। আপাতত শরিয়াহ উইং খোলার ঘোষণাটি দ্রুত বাস্তবায়নের অনুরোধ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্টদের প্রতি।
ওএফএফ