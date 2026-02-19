বায়তুল মোকাররমে চলছে মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা

বায়তুল মোকাররমে চলছে মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা
রাজধানীর পল্টনে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে চলছে ইসলামি বইমেলা।
পবিত্র রমজান উপলক্ষে বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হওয়া এ মেলা পুরো রোজার মাস চলবে। মেলা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন এসব তথ্য জানান।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত এ বইমেলায় এবার ৬১টি স্টল রয়েছে। মেলায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, তাফসির ও হাদিসগ্রন্থসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মৌলিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ পাওয়া যাবে। মেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্টলে সব বই ৪০ শতাংশ এবং বিশেষ কিছু বই ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে পাওয়া যাবে।
এমইউ/একিউএফ