রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রমজান ২০২৬ সালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

এ বছর (২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি) পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। রমজান শুরুর সময় ১৯ ফেব্রুয়ারি ধরেই গত ২০ জানুয়ারী ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিয়ানে কেরাম এ সময়সূচি চূড়ান্ত করেছেন বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জানানো হয়েছে।

৬৪ জেলার ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচি

এ বছর দেশের ৬৪ জেলার জন্য ৬৪টি আলাদা সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডশেন। এ কারণে এবার অন্যান্য জেলার রোজাদারদের নিজেদের সেহরি-ইফতারের সময় ঢাকার সময়ের সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ করে বের করতে হবে না। রোজাদারগণ আরো নির্ভুল সময়ে পবিত্র রমজানের সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন।

ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

রোজা তারিখ সেহরির শেষ সময় ফজর শুরু ইফতারের সময়
০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:১২ ৫:১৫ ৫:৫৮
০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৪ ৫:৫৮
০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৪ ৫:৫৯
০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:১০ ৫:১৩ ৫:৫৯
০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:০৯ ৫:১২ ৬:০০
০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:০৮ ৫:১১ ৬:০০
০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:০৮ ৫:১১ ৬:০১
০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:০৭ ৫:১০ ৬:০১
০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫:০৬ ৫:০৯ ৬:০২
১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫:০৫ ৫:০৮ ৬:০২
১১ ০১ মার্চ ৫:০৫ ৫:০৮ ৬:০৩
১২ ০২ মার্চ ৫:০৪ ৫:০৭ ৬:০৩
১৩ ০৩ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৬ ৬:০৪
১৪ ০৪ মার্চ ৫:০২ ৫:০৫ ৬:০৪
১৫ ০৫ মার্চ ৫:০১ ৫:০৪ ৬:০৫
১৬ ০৬ মার্চ ৫:০০ ৫:০৩ ৬:০৫
১৭ ০৭ মার্চ ৪:৫৯ ৫:০২ ৬:০৬
১৮ ০৮ মার্চ ৪:৫৮ ৫:০১ ৬:০৬
১৯ ০৯ মার্চ ৪:৫৭ ৫:০০ ৬:০৭
২০ ১০ মার্চ ৪:৫৭ ৪:৫৯ ৬:০৭
২১ ১১ মার্চ ৪:৫৬ ৪:৫৮ ৬:০৭
২২ ১২ মার্চ ৪:৫৫ ৪:৫৭ ৬:০৮
২৩ ১৩ মার্চ ৪:৫৪ ৪:৫৭ ৬:০৮
২৪ ১৪ মার্চ ৪:৫৩ ৪:৫৬ ৬:০৯
২৫ ১৫ মার্চ ৪:৫২ ৪:৫৫ ৬:০৯
২৬ ১৬ মার্চ ৪:৫১ ৪:৫৪ ৬:১০
২৭ ১৭ মার্চ ৪:৫০ ৪:৫৩ ৬:১০
২৮ ১৮ মার্চ ৪:৪৯ ৪:৫২ ৬:১০
২৯ ১৯ মার্চ ৪:৪৮ ৪:৫০ ৬:১১
৩০ ২০ মার্চ ৪:৪৭ ৪:৪৯ ৬:১১

 

সকল বিভাগ এবং জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
পূর্ণ সময়সূচি দেখুন

