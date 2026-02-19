রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
এ বছর (২০২৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪৪৭ হিজরি) পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। রমজান শুরুর সময় ১৯ ফেব্রুয়ারি ধরেই গত ২০ জানুয়ারী ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিয়ানে কেরাম এ সময়সূচি চূড়ান্ত করেছেন বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে জানানো হয়েছে।
৬৪ জেলার ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচি
এ বছর দেশের ৬৪ জেলার জন্য ৬৪টি আলাদা সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডশেন। এ কারণে এবার অন্যান্য জেলার রোজাদারদের নিজেদের সেহরি-ইফতারের সময় ঢাকার সময়ের সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ করে বের করতে হবে না। রোজাদারগণ আরো নির্ভুল সময়ে পবিত্র রমজানের সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন।
ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
|রোজা
|তারিখ
|সেহরির শেষ সময়
|ফজর শুরু
|ইফতারের সময়
|০১
|১৯ ফেব্রুয়ারি
|৫:১২
|৫:১৫
|৫:৫৮
|০২
|২০ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৫:৫৮
|০৩
|২১ ফেব্রুয়ারি
|৫:১১
|৫:১৪
|৫:৫৯
|০৪
|২২ ফেব্রুয়ারি
|৫:১০
|৫:১৩
|৫:৫৯
|০৫
|২৩ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৯
|৫:১২
|৬:০০
|০৬
|২৪ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০০
|০৭
|২৫ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৮
|৫:১১
|৬:০১
|০৮
|২৬ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৭
|৫:১০
|৬:০১
|০৯
|২৭ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৬
|৫:০৯
|৬:০২
|১০
|২৮ ফেব্রুয়ারি
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০২
|১১
|০১ মার্চ
|৫:০৫
|৫:০৮
|৬:০৩
|১২
|০২ মার্চ
|৫:০৪
|৫:০৭
|৬:০৩
|১৩
|০৩ মার্চ
|৫:০৩
|৫:০৬
|৬:০৪
|১৪
|০৪ মার্চ
|৫:০২
|৫:০৫
|৬:০৪
|১৫
|০৫ মার্চ
|৫:০১
|৫:০৪
|৬:০৫
|১৬
|০৬ মার্চ
|৫:০০
|৫:০৩
|৬:০৫
|১৭
|০৭ মার্চ
|৪:৫৯
|৫:০২
|৬:০৬
|১৮
|০৮ মার্চ
|৪:৫৮
|৫:০১
|৬:০৬
|১৯
|০৯ মার্চ
|৪:৫৭
|৫:০০
|৬:০৭
|২০
|১০ মার্চ
|৪:৫৭
|৪:৫৯
|৬:০৭
|২১
|১১ মার্চ
|৪:৫৬
|৪:৫৮
|৬:০৭
|২২
|১২ মার্চ
|৪:৫৫
|৪:৫৭
|৬:০৮
|২৩
|১৩ মার্চ
|৪:৫৪
|৪:৫৭
|৬:০৮
|২৪
|১৪ মার্চ
|৪:৫৩
|৪:৫৬
|৬:০৯
|২৫
|১৫ মার্চ
|৪:৫২
|৪:৫৫
|৬:০৯
|২৬
|১৬ মার্চ
|৪:৫১
|৪:৫৪
|৬:১০
|২৭
|১৭ মার্চ
|৪:৫০
|৪:৫৩
|৬:১০
|২৮
|১৮ মার্চ
|৪:৪৯
|৪:৫২
|৬:১০
|২৯
|১৯ মার্চ
|৪:৪৮
|৪:৫০
|৬:১১
|৩০
|২০ মার্চ
|৪:৪৭
|৪:৪৯
|৬:১১
সকল বিভাগ এবং জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬পূর্ণ সময়সূচি দেখুন
