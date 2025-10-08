নামাজের সময়সূচি: ৮ অক্টোবর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ৮ অক্টোবর ২০২৫
আজ বুধবার, ৮ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ১৫ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
ফজর-৪:৩৭ মিনিট।
জোহর-১১:৪৭ মিনিট।
আসর-০৪:০০ মিনিট।
মাগরিব-০৫:৪০ মিনিট।
ইশা-০৬:৫৪ মিনিট।
আজ সূর্যাস্ত-৫:৪০ মিনিট।
আজ সূর্যোদয়-৫:৫১ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
চট্টগ্রাম:-০৫ মিনিট।
সিলেট:-০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
খুলনা: +০৩ মিনিট।
রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
রংপুর: +০৮ মিনিট।
বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
