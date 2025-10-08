  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৮ অক্টোবর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
নামাজের সময়সূচি: ৮ অক্টোবর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

আজ বুধবার, ৮ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ১৫ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

নামাজের সময়সূচি

ফজর-৪:৩৭ মিনিট।

জোহর-১১:৪৭ মিনিট।

আসর-০৪:০০ মিনিট।

মাগরিব-০৫:৪০ মিনিট।

ইশা-০৬:৫৪ মিনিট।

আজ সূর্যাস্ত-৫:৪০ মিনিট।

আজ সূর্যোদয়-৫:৫১ মিনিট।

 

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে-

চট্টগ্রাম:-০৫ মিনিট।

সিলেট:-০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে-

খুলনা: +০৩ মিনিট।

রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

রংপুর: +০৮ মিনিট।

বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ওএফএফ/এমএমকে/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।