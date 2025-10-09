  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৯ অক্টোবর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৩:২৩ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
আজ বৃহস্পতিবার, ৯ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ১৬ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

নামাজের সময়সূচি


ফজর-০৪:৩৮ মিনিট।

জোহর-১১:৪৭ মিনিট।

আসর- ০৩: ৫৯ মিনিট।

মাগরিব-০৫:৩৯ মিনিট।

ইশা-০৬: ৫৩ মিনিট।

আজ সূর্যাস্ত- ৫:৩৮ মিনিট।

আজ সূর্যোদয়- ৫:৫৩ মিনিট।


উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো-

বিয়োগ করতে হবে—

চট্টগ্রাম:০৫ মিনিট

সিলেট:০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে-
খুলনা: ০৩ মিনিট

রাজশাহী: ০৭ মিনিট

রংপুর: ০৮ মিনিট

বরিশাল: ০১ মিনিট

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

