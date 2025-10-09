নামাজের সময়সূচি: ৯ অক্টোবর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ৯ অক্টোবর ২০২৫
আজ বৃহস্পতিবার, ৯ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ১৬ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
ফজর-০৪:৩৮ মিনিট।
জোহর-১১:৪৭ মিনিট।
আসর- ০৩: ৫৯ মিনিট।
মাগরিব-০৫:৩৯ মিনিট।
ইশা-০৬: ৫৩ মিনিট।
আজ সূর্যাস্ত- ৫:৩৮ মিনিট।
আজ সূর্যোদয়- ৫:৫৩ মিনিট।
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো-
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম:০৫ মিনিট
সিলেট:০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে-
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
